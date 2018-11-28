Карлсен в четвертый раз стал чемпионом мира по шахматам

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен обыграл претендента, американца Фабиано Каруану, в матче за мировую шахматную корону, который проходил в Лондоне, таким образом еще на пару лет сохранив звание чемпиона мира по шахматам.

Как передает Report, он довольно легко обыграл претендента в быстрые шахматы.

Магнус сначала выиграл первую, а затем сразу вторую партию в быстрые шахматы. Третья партия также триумфально завершилась победой и принесла действующему чемпиону победу.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам–2018 составляет 1 млн евро. 60% получает победитель и 40% проигравший. Кроме того, участники поединка поделят 20% от выручки за платные телетрансляции.

В 2016 году Карлсен отстоял титул в матче с россиянином Сергеем Карякиным, а еще прежде дважды обыграл индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда.