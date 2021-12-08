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Карлсен сыграл вничью с Непомнящим в 10-й партии матча за шахматную корону

Карлсен сыграл вничью с Непомнящим в 10-й партии матча за шахматную корону Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в 10-й партии матча за мировую шахматную корону.
Индивидуальные
8 декабря 2021 г. 19:07
Карлсен сыграл вничью с Непомнящим в 10-й партии матча за шахматную корону

Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в 10-й партии матча за мировую шахматную корону.

Как сообщает Report, встреча проходит в Дубае.

После 10-ти партий Непомнящий уступает со счетом 3,5:6,5. 11-я партия пройдет 10 декабря.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Победитель выиграет 1,2 миллиона евро призовых, проигравшая сторона - 800 тысяч евро.

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