Карлсен обвинил Карякина и Мамедьярова в договорном матче

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен высказал мнение, что партия между россиянином Сергеем Карякиным и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым на супертурнире в норвежском Ставангере могла носить договорной характер. Слова Карлсена приводит норвежский телеканал TV2, передает Report.

Карякин и Мамедьяров сыграли вничью в партии третьего тура 30 мая.

"Я знаю, что Мамедьяров и Карякин на предыдущих турнирах играли договорные партии. И если здесь они снова договорились, хотя у меня нет этому никаких доказательств, я не буду удивлен. Возможно, стоит внимательнее наблюдать за происходящим в партиях, которые играются между друзьями. К счастью, на чемпионатах мира такое невозможно, сам я никогда так не делал, но трудно помешать поступать так другим", - сказал норвежец.

Карякин отверг обвинения Карлсена, заявив, что, несмотря на их дружбу с Мамедьяровым, о договорной игре не могло быть и речи, так как оба шахматиста имели турнирную мотивацию.

"Конечно, мы не договаривались. Мы друзья, но это соревнование, каждый из нас пытался выиграть, ведь ничейный результат нас не устраивал. Иногда мне тоже кажется, что некоторые партии являются договорными. Но это случается крайне редко на таком уровне, возможно, в пяти процентах случаев", - цитирует Карякина TV2.

После семи туров на турнире в Ставангере Карлсен, Левон Аронян, Уэсли Со и Вишванатан Ананд делят первое место в таблице, в их активе по 3,5 очка. Далее идут Карякин, Мамедьяров, Фабиано Каруана, Хикару Накамура (все - по 3 очка) и Максим Вашье-Лаграв (2). Все участники супертурнира в Ставангере, помимо Ананда и Ароняна, входят в десятку сильнейших шахматистов мирового рейтинга, призовой фонд составляет €250 тыс.