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Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в третьей партии матча за мировую шахматную корону.
Индивидуальные
28 ноября 2021 г. 19:23
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в третьей партии матча за мировую шахматную корону.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча проходит в Дубае.

После третьей партии счет в матче равный - 1,5:1,5. Четвертая партия состоится во вторник, Карлсен будет играть белыми фигурами.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости до четырех партий блица и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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