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Каратистам присвоено звание мастера спорта

Каратистам присвоено звание мастера спорта Группе каратистов и тренеров, добившихся высоких результатов и успешно выступивших на соревнованиях, присвоено звание "Мастер спорта" Азербайджанской Республики.
Индивидуальные
10 июля 2021 г. 15:36
Каратистам присвоено звание мастера спорта

Группе каратистов и тренеров, добившихся высоких результатов и успешно выступивших на соревнованиях, присвоено звание "Мастер спорта" Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в федерации каратэ Азербайджана, спортсменам Роману Гейдарову, Тале Ягубову и Новрузу Алиеву, а также тренеру Тарлану Джавадову наряду с медалями и удостоверениями "Мастера спорта" были вручены Почетные дипломы, подарки и почетные грамоты Союза ветеранов-танкистов.

Вручая награды, президент Федерации Яшар Баширов отметил, что уделяется особое внимание спортсменам и тренерам в стране, пожелав им успехов.

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Версия на азербайджанском языке Bir qrup karateçiyə idman ustası dərəcəsi verildi

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