Каратистам присвоено звание мастера спорта

Группе каратистов и тренеров, добившихся высоких результатов и успешно выступивших на соревнованиях, присвоено звание "Мастер спорта" Азербайджанской Республики.

Группе каратистов и тренеров, добившихся высоких результатов и успешно выступивших на соревнованиях, присвоено звание "Мастер спорта" Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в федерации каратэ Азербайджана, спортсменам Роману Гейдарову, Тале Ягубову и Новрузу Алиеву, а также тренеру Тарлану Джавадову наряду с медалями и удостоверениями "Мастера спорта" были вручены Почетные дипломы, подарки и почетные грамоты Союза ветеранов-танкистов.

Вручая награды, президент Федерации Яшар Баширов отметил, что уделяется особое внимание спортсменам и тренерам в стране, пожелав им успехов.