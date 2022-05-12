Карабахские скакуны выступят в Королевском конном шоу в Лондоне

Сегодня в столице Великобритании, Лондоне, в Виндзорском замке состоится открытие Королевского конного шоу (Royal Windsor Horse Show) в честь членов королевской семьи.

Сегодня в столице Великобритании, Лондоне, в Виндзорском замке состоится открытие Королевского конного шоу (Royal Windsor Horse Show) в честь членов королевской семьи.

Как сообщили Report в Федерации конного спорта Азербайджана, в шоу, которое проводится при личном участии королевы Великобритании Елизаветы II, азербайджанская делегация выступит со специальной программой "Одлар юрду" ("Земля огней").

В этом году Королевское конное шоу приурочено к 70-летию восшествия ее Величества на престол.

В программе, организованной Федерацией при поддержке Фонда Гейдара Алиева и включающей 70 человек, пятнадцать кавалеристов Государственной пограничной службы продемонстрируют свои навыки по джигитовке на карабахских скакунах. Наездники продемонстрируют свое мастерство по верховой езде под звуки национальной музыки в исполнении ансамбля "Серхедчи" под руководством заслуженного артиста, хореографа Фарида Ибрагимова.

В шоу, которое пройдет 12-15 мая, предусмотрено четыре выступления представителей Азербайджана. В художественной части мероприятия планируется также участие представителей из Омана, Бахрейна, Швейцарии, Франции, Норвегии и Индии.

Представители Азербайджана участвуют в конном шоу в Виндзоре с 2012 года.