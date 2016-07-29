Мутко: К Олимпиаде допущены 272 российских спортсмена

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ К Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро допущены 272 российских спортсмена. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр спорта России Виталий Мутко.

"На сегодняшний день 272 спортсмена допущены на Олимпийские игры точно. Окончательная точка будет поставлена завтра, будут завершены процессы по ряду видов спорта. Мы видим, что критерии введены именно по отношению к нашей команде. Мы увидели, что существуют разные стандарты", — сказал Мутко, открывая заседание коллегии Минспорта РФ.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) ранее не стал отстранять от Игр всю российскую сборную, оставив международным спортивным федерациям право определять, кто сможет выступить на Играх в Рио. При этом в Олимпиаде точно не смогут принять участие те россияне, кто ранее попадался на допинге.