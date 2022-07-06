80 спортсменов присоединятся к международному соревнованию "Дорогая Шуша"

Стало известно количество велосипедистов, которые примут участие в международном соревновании по велосипедному спорту "Дорогая Шуша", организованном Министерством молодежи и спорта, Федерацией велосипедного спорта Азербайджана и Управлением государственно

Стало известно количество велосипедистов, которые примут участие в международном соревновании по велосипедному спорту "Дорогая Шуша", организованном Министерством молодежи и спорта, Федерацией велосипедного спорта Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в общей сложности в турнире, который продлится два дня, будут бороться до 80 спортсменов из 10 стран.

Первый этап состоится 9 июля и пройдет в Пираллахинском районе возле парка “Нерекенд”. В этом раунде велосипедисты будут соревноваться в индивидуальной гонке на 21 км.

Второй этап состоится 10 июля и будет стартовать от Физулинского международного аэропорта до гостиницы "Карабах" в Шуше. В последний день соревнований спортсмены попытают свои силы в групповой эстафете на дистанции 71 км.