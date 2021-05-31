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Известный спортсмен повышен в звании

Известный спортсмен повышен в звании Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев повысил в звании известного дзюдоиста Рустама Оруджева.
Индивидуальные
31 мая 2021 г. 16:50
Известный спортсмен повышен в звании
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Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев повысил в звании известного дзюдоиста Рустама Оруджева.

Как сообщает Report, об этом олимпийский чемпион написал на своей странице в Facebook.

Спортсмен отметил, что согласно соответствующему приказу Эльчина Гулиева удостоен воинского звания "Старший лейтенант".

Награждение Оруджева провели начальник Олимпийского спортивного центра "Сархадчи" полковник Эльшан Мирзоев и заместитель начальника Центра, начальник спортивного подразделения полковник-лейтенант Фирдовси Умудов.

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Версия на азербайджанском языке Rüstəm Orucovun rütbəsi qaldırıldı

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