Известный спортсмен повышен в звании

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев повысил в звании известного дзюдоиста Рустама Оруджева.
Как сообщает Report, об этом олимпийский чемпион написал на своей странице в Facebook.
Спортсмен отметил, что согласно соответствующему приказу Эльчина Гулиева удостоен воинского звания "Старший лейтенант".
Награждение Оруджева провели начальник Олимпийского спортивного центра "Сархадчи" полковник Эльшан Мирзоев и заместитель начальника Центра, начальник спортивного подразделения полковник-лейтенант Фирдовси Умудов.