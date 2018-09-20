Известный боксер попался на допинге

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Известный боксер Мануэль Чарр пойман на употреблении запрещенных препаратов.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, допинг-проба 34-летнего спортсмена, чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе дала положительный результат.

Отметим, что из-за нарушения антидопинговых правил не состоится поединок сирийского боксера с Фресом Окендо, намеченный на 29 сентября.