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    Известный боксер попался на допинге

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Известный боксер Мануэль Чарр пойман на употреблении запрещенных препаратов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bild, допинг-проба 34-летнего спортсмена, чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе дала положительный результат.

    Отметим, что из-за нарушения антидопинговых правил не состоится поединок сирийского боксера с Фресом Окендо, намеченный на 29 сентября.

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