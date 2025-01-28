Известные азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате страны

Известные азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате страны.

Известные азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате страны.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, церемония открытия турнира состоится 31 января.

Соревнования среди мужчин с участием 26 спортсменов пройдут по олимпийской системе, а в женском соревновании ожидается участие 16 шахматисток.

Впервые в интеллектуальной битве за чемпионство примут участие все действующие шахматисты страны. Всего за победу будут бороться 19 золотых медалистов чемпионатов страны, 5 чемпионов Европы, обладатели Кубка мира и победители международных турниров.

Среди них трехкратный чемпион Европы Шахрияр Мамедъяров (чемпион мира по рапиду), Теймур Раджабов (обладатель Кубка мира), Рауф Мамедов, последний чемпион страны Айдын Сулейманлы и другие.

В женском разряде выступят чемпионка Европы Ульвия Фаталиева, члены национальной сборной, а также последняя чемпионка Аян Аллахвердиева, Тюркан и Зейнаб Мамедъяровы.

Общий призовой фонд чемпионата по шахматам среди мужчин составляет 90 000 манатов, среди женщин - 30 000 манатов. Победитель мужского чемпионата получит 20 000 манатов, а победитель женского турнира - 10 000 манатов.