Известный турецкий борец стал четырехкратным чемпионом мира

Известный турецкий борец греко-римского стиля Рза Каяалп стал золотым призером чемпионата мира в столице Казахстана Нур-Султане.

Как сообщает Report, ведущий борьбу в весовой категории 130 кг борец в финале обыграл кубинца Оскара Пино со счетом 3:1.

30-летний опытный борец стал четырехкратным чемпионом мира.

Отметим, что это первая золотая медаль турецких борцов в мундиале в Казахстане. До этого выступающий в весовой категории 97 кг другой борец греко-римского стиля Дженк Илдем завоевал бронзовую медаль.