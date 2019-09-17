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Известный турецкий борец стал четырехкратным чемпионом мира

Известный турецкий борец стал четырехкратным чемпионом мира

Известный турецкий борец греко-римского стиля Рза Каяалп стал золотым призером чемпионата мира в столице Казахстана Нур-Султане.

Как сообщает Report, ведущий борьбу в весовой категории 130 кг борец в финале обыграл кубинца Оскара Пино со счетом 3:1. 

30-летний опытный борец стал четырехкратным чемпионом мира.

Отметим, что это первая золотая медаль турецких борцов в мундиале в Казахстане. До этого выступающий в весовой категории 97 кг другой борец греко-римского стиля Дженк Илдем завоевал бронзовую медаль.  

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