Избран новый президент Олимпийского комитета России

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Избран новый президент Олимпийского комитета РФ.

Как сообщает Report, это 4-кратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, набравший 214 (78,7%) голосов.

Он превзошел набравшего 56 голосов (20,6%) 4-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова.

44-летний Поздняков с 2016 года занимал пост I вице-президента Олимпийского комитета РФ. Он будет президентом структуры очередные 4 года.

Отметим, что Станислав Поздняков также является 10-кратным чемпионом мира, 13-кратным чемпионом Европы, пятикратным обладателем Кубка мира, пятикратным чемпионом России (в личных соревнованиях) по фехтованию на саблях. После завершения спортивной карьеры он был тренером и функционером в Федерации фехтования России.