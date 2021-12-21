Избран новый президент Федерации триатлона Азербайджана

В Федерации триатлона Азербайджана состоялась отчетно-выборная конференция.

В Федерации триатлона Азербайджана состоялась отчетно-выборная конференция.

Как передает Report, в мероприятии, прошедшем в Министерстве молодежи и спорта, состоялись выборы на пост президента структуры.

Президентом федерации был избран Эльчин Алиев. На этом посту Э.Алиев сменил Азера Магеррамова.

Эльчин Алиев является основателем и нынешним руководителем крупнейшей в Азербайджане компании по сборке программного обеспечения и системной интеграции Sinam LTD. Компания также является производителем компьютеров марки Kür.