Избран новый президент Федерации бокса Азербайджана

В Федерации бокса Азербайджана (ФБА) состоялась отчетно-выборная конференция.

В Федерации бокса Азербайджана (ФБА) состоялась отчетно-выборная конференция.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в административном здании Министерства молодежи и спорта.

Президентом федерации был избран министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев. Он сменил на этом посту министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковника Кямаладдина Гейдарова.

30 декабря 2021 года К.Гейдаров был переизбран президентом Федерации тхэквондо Азербайджана и поэтому покинул пост руководителя федерации бокса. Кямаладдин Гейдаров возглавлял ФБА с 23 января 2009 года.