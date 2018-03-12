Избран новый президент Европейского союза велосипедистов

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Швейцарец Рокко Каттанео избран президентом Европейского союза велосипедистов (UEC).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, на очередном конгрессе UEC в Стамбуле приняли участие представители 44 национальных федераций из 50 стран — членов союза. В процессе выборов принимали участие и первый вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана, член Руководящего комитета UEC Сахиб Алекперов и генеральный секретарь Федерации Фархад Алиев.

После избрания Давида Лаппартьена главой Международного союза велосипедистов (UCI) Каттанео с сентября 2017 года занимал должность исполняющего обязанности президента UEC. Срок его полномочий предусмотрен до 2021 года.

По предложению Р.Каттанео Д.Лаппартьен был избран почетным президентом UEC. Очередной конгресс структуры пройдет 9-10 марта 2019 года в итальянской столице Роме.