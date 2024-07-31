Итоги дня на Олимпиаде в Париже: Азербайджанский боксер вышел в следующий этап, к борьбе подключились баскетболистки

Шестеро азербайджанских спортсменов и женская сборная по баскетболу сегодня подключились к борьбе на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Шестеро азербайджанских спортсменов и женская сборная по баскетболу сегодня подключились к борьбе на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report , старт Мурада Аллахвердиева (80 кг), представляющего страну на соревнованиях по боксу, оказался успешным.

В 1/8 финала азербайджанский боксер оказался сильнее египтянина Абдельрахмана Абдельджаввада и вышел в следующий раунд. В 1/4 финала Мурад встретится с казахом Нурбеком Оралбаем.

Выступление Ниджата Гусейнова в том же виде спорта оказалось неудачным. Он в первом поединке проиграл Джуниору Алькантаре Рейесу из Доминиканы и попрощался с турниром.

В соревнованиях по академической гребле на этапе 1/4 финала индивидуальных выступлений на 2 000 метров Диана Дымченко заняла четвертое место среди шести спортсменок и потеряла шансы попасть в число медалистов. Она продолжит борьбу за 6-12 места.

Азербайджанская лучница Яйлагюль Рамазанова сенсационно обыграла в 1/32 финала китаянку Ань Цисюань, однако уже на следующем этапе уступила немке Мишель Кроппен и завершила турнир без медали.

Выступление азербайджанского пловца Рамиля Велизаде на дистанции 200 метров баттерфляем на квалификационном этапе оказалось неудачным, он занял 25-е место среди 28 спортсменов и также завершил выступление.

Неудачным стартом запомнился и дзюдоист Зелим Цкаев. В 1/16 финала он уступил французу Умару Альфа Джало.

Женская сборная по баскетболу 3х3, представляющая нашу страну в командных соревнованиях, начала соревнования с поражения. Команда в первом туре проиграла сборной Испании со счетом 16:18.

Соревнования по триатлону среди мужчин, в которых Азербайджан представляет Ростислав Певцов, были перенесены из-за плохого качества воды в реке Сене.