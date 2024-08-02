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Итоги дня на Олимпиаде в Париже: Азербайджанские баскетболистки одержали очередную победу

Итоги дня на Олимпиаде в Париже: Азербайджанские баскетболистки одержали очередную победу Трое азербайджанских спортсменов и женская сборная по баскетболу сегодня провели встречи на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
2 августа 2024 г. 22:18
Итоги дня на Олимпиаде в Париже: Азербайджанские баскетболистки одержали очередную победу

Трое азербайджанских спортсменов и женская сборная по баскетболу сегодня провели встречи на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, очередной день соревнований сложился удовлетворительно для баскетболисток.

Проиграв в первой встрече сборной Австралии со счетом 12:21, подопечные Ратомира Делича во второй игре обыграли китаянок со счетом 21:19.

Для остальных представителей страны на Олимпиаде день оказался неудачным. Дзюдоист Ушанги Кокаури, выступавший в весовой категории +100 кг, одолел на страте в четвертьфинале Мартти Пумалайнена (Финляндия), но, проиграв все остальные встречи, завершил выступление.

Боксер Мурад Аллахвердиев также попрощался с турниром, проиграв в 1/4 финала весовой категории до 80 кг Нурбеку Оралбаю из Казахстана.

Член сборной Азербайджана по батутной гимнастике Сельджан Махсудова заняла 10-е место среди 16 участниц и покинула соревнования без медали.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024-də günün yekunu: Azərbaycan basketbolçuları növbəti qələbəsini qazanıb

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