Итоги дня на Олимпиаде в Париже: Азербайджанские баскетболистки одержали очередную победу

Трое азербайджанских спортсменов и женская сборная по баскетболу сегодня провели встречи на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Трое азербайджанских спортсменов и женская сборная по баскетболу сегодня провели встречи на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report , очередной день соревнований сложился удовлетворительно для баскетболисток.

Проиграв в первой встрече сборной Австралии со счетом 12:21, подопечные Ратомира Делича во второй игре обыграли китаянок со счетом 21:19.

Для остальных представителей страны на Олимпиаде день оказался неудачным. Дзюдоист Ушанги Кокаури, выступавший в весовой категории +100 кг, одолел на страте в четвертьфинале Мартти Пумалайнена (Финляндия), но, проиграв все остальные встречи, завершил выступление.

Боксер Мурад Аллахвердиев также попрощался с турниром, проиграв в 1/4 финала весовой категории до 80 кг Нурбеку Оралбаю из Казахстана.

Член сборной Азербайджана по батутной гимнастике Сельджан Махсудова заняла 10-е место среди 16 участниц и покинула соревнования без медали.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.