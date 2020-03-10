Итальянские гимнастки приедут в Баку по спецсоглашению

На организуемом в Баку Кубке мира FIG по спортивной гимнастике Италию представят две спортсменки.

Как передает Report со ссылкой на Sportface, Ванесса Феррари и Лара Мори, несмотря на ограничение правительства Италии в связи с коронавирусом, примут участие в соревновании в Азербайджане.

Обе гимнастки примут участие в третьем этапе Кубке мира на основе специального соглашения, подписанного Национальным олимпийским комитетом Италии. Такой шаг предпринят в связи с тем, что соревнование в Баку носит лицензионный характер к Летним олимпийским играм Токио-2020.

Кубок мира состоится 12-15 марта на Национальной гимнастической арене.