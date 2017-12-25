Итальянские журналисты устроили забастовку из-за прав на показ матчей ЧМ-2018

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Журналисты итальянского телеканала Rai Sport объявили забастовку из-за прав на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Как передает Report, об этом сообщает издание Tuttosport.

Отмечается, что телеканал покажет поединок Кубка Италии между «Ювентусом» и «Торино», запланированный на 3 января 2018 года, без комментариев, поскольку Rai Sport впервые в своей истории не получил прав на трансляцию матчей ЧМ.

Они были переданы конкурирующему холдингу Mediaset, который покажет все 64 матча российского чемпионата мира на своих бесплатных каналах.