Испанец Алькарас выиграл Уимблдон, победив в финале Джоковича

Лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас нанес поражение второй ракетке планеты сербу Новаку Джоковичу в финале теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне.
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Продолжительность матча составила 4 часа 42 минуты.
Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.