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Испанец Алькарас выиграл Уимблдон, победив в финале Джоковича

Испанец Алькарас выиграл Уимблдон, победив в финале Джоковича Лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас нанес поражение второй ракетке планеты сербу Новаку Джоковичу в финале теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне.
Индивидуальные
16 июля 2023 г. 22:39
Испанец Алькарас выиграл Уимблдон, победив в финале Джоковича

Лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас нанес поражение второй ракетке планеты сербу Новаку Джоковичу в финале теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Алькараса. В случае победы первой ракеткой мира с 17 июля стал бы Джокович.

Продолжительность матча составила 4 часа 42 минуты.

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

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