Испанец Алькарас стал победителем Уимблдона, обыграв в финале Джоковича

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финальном матче Уимблдона.

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финальном матче Уимблдона.

Как сообщает Report , турнир проходил в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу испанца.

Алькарас и Джокович во второй раз сыграли в финале Уимблдона, оба раза победа осталась за первым. Призы финалистам вручала принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон).

Алькарас выиграл свой четвертый турнир Большого шлема и стал четвертым теннисистом в возрасте 21 года, достигшим такой отметки в Открытую эру (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Ранее такого результата добивались немец Борис Беккер, а также шведы Бьорн Борг и Матс Виландер.

Напомним, что чемпионкой Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.