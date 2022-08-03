О нас

Исламиада: Здание, где будет проживать азербайджанская делегация, украшено флагом

Исламиада: Здание, где будет проживать азербайджанская делегация, украшено флагом Здание в турецкой Конье, в которой будет проживать азербайджанская делегация на V Играх исламской солидарности, полностью готово к приему спортсменов.
Индивидуальные
3 августа 2022 г. 00:51
Исламиада: Здание, где будет проживать азербайджанская делегация, украшено флагом

Здание в турецкой Конье, в которой будет проживать азербайджанская делегация на V Играх исламской солидарности, полностью готово к приему спортсменов.

Как сообщает Report, на здании, украшенном флагом страны, написано слово AZE - символ Министерства молодежи и спорта.

Глава миссии Азербайджана, начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов уже находится в Конье. Делегации отправятся в Турцию чартерными рейсами 5 и 8 августа.

Отметим, что Исламиада стартует 5 августа с велогонок.

Церемония открытия состоится 9 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycan nümayəndə heyətinin məskunlaşacağı bina bayraqla bəzədilib

Другие новости из категории

Рафаэль Физиев встретится с любителями спорта в Баку
Рафаэль Физиев встретится с любителями спорта в Баку
3 августа 2022 г. 00:31
Шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана встрется с Кубой и Украиной
Шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана встрется с Кубой и Украиной
2 августа 2022 г. 09:37
Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана сыграла вничью с Турцией
Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана сыграла вничью с Турцией
1 августа 2022 г. 19:46
Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана одолела израильскую команду
Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана одолела израильскую команду
1 августа 2022 г. 19:30
Азербайджан расположился на 18-м месте в медальном зачете EYOF
Азербайджан расположился на 18-м месте в медальном зачете EYOF
1 августа 2022 г. 11:23
Генсек НОК наградил отличившихся на EYOF азербайджанских спортсменов
ФотоГенсек НОК наградил отличившихся на EYOF азербайджанских спортсменов
1 августа 2022 г. 10:05
Шахматная олимпиада: Команды Азербайджана встретятся с Турцией и Израилем
Шахматная олимпиада: Команды Азербайджана встретятся с Турцией и Израилем
1 августа 2022 г. 09:43
Еще трое азербайджанских борцов завоевали медали на чемпионате мира в Италии
Еще трое азербайджанских борцов завоевали медали на чемпионате мира в Италии
31 июля 2022 г. 22:38
Формула-1: Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии
Формула-1: Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии
31 июля 2022 г. 20:01
Шахматная Олимпиада: Мужская сборная Азербайджана одержала третью победу
Шахматная Олимпиада: Мужская сборная Азербайджана одержала третью победу
31 июля 2022 г. 19:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi