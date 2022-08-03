Исламиада: Здание, где будет проживать азербайджанская делегация, украшено флагом

Здание в турецкой Конье, в которой будет проживать азербайджанская делегация на V Играх исламской солидарности, полностью готово к приему спортсменов.

Здание в турецкой Конье, в которой будет проживать азербайджанская делегация на V Играх исламской солидарности, полностью готово к приему спортсменов.

Как сообщает Report, на здании, украшенном флагом страны, написано слово AZE - символ Министерства молодежи и спорта.

Глава миссии Азербайджана, начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов уже находится в Конье. Делегации отправятся в Турцию чартерными рейсами 5 и 8 августа.

Отметим, что Исламиада стартует 5 августа с велогонок.

Церемония открытия состоится 9 августа.