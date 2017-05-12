Исламиада: В соревнованиях по тяжелой атлетике определились время и полный список участников

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В соревнованиях по тяжелой атлетике в рамках IV Игр исламской солидарности "Баку-2017" определились время и полный список участников.

Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, в соревнованиях к помосту подойдут 130 атлетов из 21 страны. 51 из них - женщины, 79 - мужчины. Сборная Азербайджана в этом соревновании выступит в полном составе - 16 человек (8 женщин и 8 мужчин).

Согласно расписанию, с 13 по 17 мая соревнования будут начинаться каждый день в 12:00 часов. 14 мая и в другие дни будут определены победители в трех весовых категориях.

Старт соревнованиям Исламиады по тяжелой атлетике дадут мужчины в весовой категории до 56 кг. В этой категории за медаль будет соревноваться один член азербайджанской сборной - Эльмар Алыев.

Соревнования пройдут в зале Академии тяжелой атлетики в поселке Шувалан.