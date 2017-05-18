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    Исламиада: Еще 3 азербайджанских борца вышли в финал

    Сабах Шариати будет вести борьбу за бронзовую медаль© Report.az

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ На  IV Играх исламской солидарности "Баку-2017" в борьбу включились еще 4 борца в греко-римском стиле, представляющих Азербайджан.

    Кямран Мамедов, Ислам Аббасов и Эльвин Мурсалиев вышли победителями из двух первых встреч. Сабах Шариати будет вести борьбу за бронзовую медаль.

    Греко-римская борьба

    66 кг

    Финал. Кямран Мамедов - Канат Кыйлыбаев (Кыргызстан)

    1/2 финала. Кямран Мамедов - Мирзобек Рахматов (Узбекистан) - 3:0

    1/4 финала. Кямран Мамедов - Мехти Зейдванд (Иран) - 6:0

    75 кг

    Финал. Эльвин Мурсалиев - Фуркан Байрак (Турция)

    1/2 финала. Эльвин Мурсалиев - Кайратбек Туголбайев (Кыргызстан) - 3:2

    1/4 финала. Эльвин Мурсалиев - Расул Гармсири (Иран) - 6:1

    85 кг

    ФиналИслам Аббасов

    1/2 финала. Ислам Аббасов - Азат Бейшенбеков (Кыргызстан) - 3:1

    1/4 финала. Ислам Аббасов - Мехди Фаллах Хамидабади (Иран) - 2:1

    130 кг

    Встреча за бронзовую медаль: Сабах Шариати

    1/2 финала. Сабах Шариати - Муминжон Абдуллаев (Узбекистан) - 0:4

    1/4 финала. Сабах Шариати - Мусаб Акрам Хан (Пакистан) - 9:0 (с полным преимуществом раньше времени)

    Арена имени Гейдара Алиева

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