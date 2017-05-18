Исламиада: Еще 3 азербайджанских борца вышли в финал

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку-2017" в борьбу включились еще 4 борца в греко-римском стиле, представляющих Азербайджан.
Кямран Мамедов, Ислам Аббасов и Эльвин Мурсалиев вышли победителями из двух первых встреч. Сабах Шариати будет вести борьбу за бронзовую медаль.
Греко-римская борьба
66 кг
Финал. Кямран Мамедов - Канат Кыйлыбаев (Кыргызстан)
1/2 финала. Кямран Мамедов - Мирзобек Рахматов (Узбекистан) - 3:0
1/4 финала. Кямран Мамедов - Мехти Зейдванд (Иран) - 6:0
75 кг
Финал. Эльвин Мурсалиев - Фуркан Байрак (Турция)
1/2 финала. Эльвин Мурсалиев - Кайратбек Туголбайев (Кыргызстан) - 3:2
1/4 финала. Эльвин Мурсалиев - Расул Гармсири (Иран) - 6:1
85 кг
Финал. Ислам Аббасов
1/2 финала. Ислам Аббасов - Азат Бейшенбеков (Кыргызстан) - 3:1
1/4 финала. Ислам Аббасов - Мехди Фаллах Хамидабади (Иран) - 2:1
130 кг
Встреча за бронзовую медаль: Сабах Шариати
1/2 финала. Сабах Шариати - Муминжон Абдуллаев (Узбекистан) - 0:4
1/4 финала. Сабах Шариати - Мусаб Акрам Хан (Пакистан) - 9:0 (с полным преимуществом раньше времени)
Арена имени Гейдара Алиева
Sport DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook