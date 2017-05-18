Исламиада: Еще 3 азербайджанских борца вышли в финал

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку-2017" в борьбу включились еще 4 борца в греко-римском стиле, представляющих Азербайджан.

Кямран Мамедов, Ислам Аббасов и Эльвин Мурсалиев вышли победителями из двух первых встреч. Сабах Шариати будет вести борьбу за бронзовую медаль.

Греко-римская борьба

66 кг

Финал. Кямран Мамедов - Канат Кыйлыбаев (Кыргызстан)

1/2 финала. Кямран Мамедов - Мирзобек Рахматов (Узбекистан) - 3:0

1/4 финала. Кямран Мамедов - Мехти Зейдванд (Иран) - 6:0

75 кг

Финал. Эльвин Мурсалиев - Фуркан Байрак (Турция)

1/2 финала. Эльвин Мурсалиев - Кайратбек Туголбайев (Кыргызстан) - 3:2

1/4 финала. Эльвин Мурсалиев - Расул Гармсири (Иран) - 6:1

85 кг

Финал. Ислам Аббасов

1/2 финала. Ислам Аббасов - Азат Бейшенбеков (Кыргызстан) - 3:1

1/4 финала. Ислам Аббасов - Мехди Фаллах Хамидабади (Иран) - 2:1

130 кг

Встреча за бронзовую медаль: Сабах Шариати

1/2 финала. Сабах Шариати - Муминжон Абдуллаев (Узбекистан) - 0:4

1/4 финала. Сабах Шариати - Мусаб Акрам Хан (Пакистан) - 9:0 (с полным преимуществом раньше времени)

Арена имени Гейдара Алиева