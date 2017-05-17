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    Исламиада: Число завоевавших золотые медали азербайджанских тхэквондистов достигло трех - ОБНОВЛЕНО

    Айхан Тагизаде стал первым

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Представляющие Азербайджан на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" азербайджанские тхэквондисты Патимат Абакарова и Айхан Тагизаде завоевали золотые медали, сообщает Report. 

    Отметим, что первая золотая медаль была завоевана вчера в женской борьбе спортсменкой Япрак Эриш в весовой категории 57 кг.

    ***18:59

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская тхэквондистка Патимат Абакарова на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" вышла в финал.

    Как сообщает Report, выступавшая в полуфинале в весовой категории 49 кг тхэквондистка Абакарова обыграла иранку Судабу Пурсадиги Шалмеийе со счетом 10:1.

    В финал также вышел азербайджанский тхэквондист Айхан Тагизаде.

    Выступавший в весовой категории 68 кг А.Тагизаде в полуфинале обыграл Сауда Адмуваллада из Саудовской Аравии со счетом 18:9. 

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