Исламиада: Число завоевавших золотые медали азербайджанских тхэквондистов достигло трех - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Представляющие Азербайджан на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" азербайджанские тхэквондисты Патимат Абакарова и Айхан Тагизаде завоевали золотые медали, сообщает Report.

Отметим, что первая золотая медаль была завоевана вчера в женской борьбе спортсменкой Япрак Эриш в весовой категории 57 кг.

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская тхэквондистка Патимат Абакарова на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" вышла в финал.

Как сообщает Report, выступавшая в полуфинале в весовой категории 49 кг тхэквондистка Абакарова обыграла иранку Судабу Пурсадиги Шалмеийе со счетом 10:1.

В финал также вышел азербайджанский тхэквондист Айхан Тагизаде.

Выступавший в весовой категории 68 кг А.Тагизаде в полуфинале обыграл Сауда Адмуваллада из Саудовской Аравии со счетом 18:9.