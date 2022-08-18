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Исламиада: Азербайджанские гимнастки остались без медалей в индивидуальных выступлениях

Исламиада: Азербайджанские гимнастки остались без медалей в индивидуальных выступлениях 17:50
Индивидуальные
18 августа 2022 г. 18:10
Исламиада: Азербайджанские гимнастки остались без медалей в индивидуальных выступлениях

Азербайджанские гимнастки выступили в финале с индивидуальной программой на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конье.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, Милана Минаковская, выступавшая на разновысоких брусьях, получила от судей 10.867 балла и заняла 4-е место.

Несмотря на то, что гимнастка набрала 11.067 балла в упражнениях на гимнастической перекладине, она не смогла улучшить свою позицию.

В вольных упражнениях на ковре М.Минаковская заняла седьмое место, получив от судей 10,867 балла, а ее напарница по команде Самира Гахраманова - шестое (11,933 балла).

Таким образом, азербайджанские гимнастки завершили индивидуальные выступления без медалей.

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycanın idman gimnastları fərdi çıxışlarda medalsız qalıb

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