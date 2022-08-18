Исламиада: Азербайджанские гимнастки остались без медалей в индивидуальных выступлениях

17:50

Азербайджанские гимнастки выступили в финале с индивидуальной программой на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конье.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report , Милана Минаковская, выступавшая на разновысоких брусьях, получила от судей 10.867 балла и заняла 4-е место.

Несмотря на то, что гимнастка набрала 11.067 балла в упражнениях на гимнастической перекладине, она не смогла улучшить свою позицию.

В вольных упражнениях на ковре М.Минаковская заняла седьмое место, получив от судей 10,867 балла, а ее напарница по команде Самира Гахраманова - шестое (11,933 балла).

Таким образом, азербайджанские гимнастки завершили индивидуальные выступления без медалей.