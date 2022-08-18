Исламиада: Азербайджанские гимнастки остались без медалей в индивидуальных выступлениях

Азербайджанские гимнастки выступили в финале с индивидуальной программой на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конье.
Как сообщает командированный в Конью сотрудник
Несмотря на то, что гимнастка набрала 11.067 балла в упражнениях на гимнастической перекладине, она не смогла улучшить свою позицию.
В вольных упражнениях на ковре М.Минаковская заняла седьмое место, получив от судей 10,867 балла, а ее напарница по команде Самира Гахраманова - шестое (11,933 балла).
Таким образом, азербайджанские гимнастки завершили индивидуальные выступления без медалей.