Исламиада: Азербайджанская параатлетка завоевала золотую медаль

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Представляющая Азербайджан на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" Елена Чебану завоевала очередную золотую медаль.

Как сообщает Report, на этот раз 36-летняя спортсменка отличилась в беге на дистанции 200 метров.

Она достигла финиша за 24,69 секунд. Серебряная медаль досталась Энданг Ситорису (Индонезия, 26,73 секунд), а бронзовая -Мерьем Эн-Нури (Марокко, 31,29 секунд).

Отметим, что 16 мая Елена Чебану завоевала золотую медаль в беге на дистанции 100 метров.