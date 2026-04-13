    Эльнур Алиев: Интерес инвесторов к освобожденным территориям Азербайджана растет

    Эльнур Алиев: Интерес инвесторов к освобожденным территориям Азербайджана растет

    Интерес инвесторов к освобожденным территориям Азербайджана продолжает расти на фоне масштабных проектов по восстановлению и развитию региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на заседании в Лачыне.

    Замминистра напомнил, что в рамках утвержденной президентом Ильхамом Алиевым Государственной программы "Великое возвращение" реализуются широкомасштабные инфраструктурные проекты, направленные на ускорение экономического возрождения, стимулирование деловой активности и создание привлекательной инвестиционной среды.

    Алиев отметил, что усилены институциональные механизмы поддержки предпринимательства, а также внедряются эффективные меры по привлечению бизнеса в регион. "В результате интерес инвесторов к освобожденным территориям растет, расширяется производственная деятельность, а выпускаемая продукция направляется как на внутренний рынок, так и на экспорт", - подчеркнул он.

    В свою очередь, специальный представитель президента в Лачынском районе Масим Мамедов сообщил о ходе восстановительных работ, а также о создаваемых возможностях для занятости и развития предпринимательства.

    В ходе заседания были обсуждены мероприятия, предусмотренные Государственной программой, а в рамках визита участники ознакомились с работой агропромышленного парка "Zerti" в Лачыне.

    Elnur Əliyev: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərə sərmayədarların marağı artır"

