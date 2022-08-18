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Исламиада: Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль в кикбоксинге

Исламиада: Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль в кикбоксинге 18:05
Индивидуальные
18 августа 2022 г. 18:20
Исламиада: Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль в кикбоксинге

Азербайджанские кикбоксеры завоевали 3-ю золотую медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конье.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации кикбоксинга Азербайджана, чемпион мира Анар Мамедов (low kick, 57 кг) стал победителем Исламиады, победив в финале турецкого спортсмена Хатипа Эмлека.

Ранее кикбоксер Фарид Агамогланов (full contact, 63,5 кг) стал победителем Исламиады. Он победил Ишу Калфауи Уссама (Марокко) в финале.

Другой чемпион мира Рамал Асланов (low kick, 75 кг) в финале проиграл турецкому кикбоксеру Уналу Алкайышу.

Саги Салехли (full contact, 75 кг) проиграл в финале Махмуду Салехову (Узбекистан) и довольствовался серебряной медалью.

Сегодня на финальный поединок выйдет Эльвин Агаев (full contact, 86 кг).

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Версия на азербайджанском языке Фотоİslamiada: Azərbaycan kikboksinqdə daha bir qızıl medal qazanıb
Версия на английском языке Azerbaijan claims another gold medal at Islamic Games

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