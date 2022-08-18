Исламиада: Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль в кикбоксинге

Азербайджанские кикбоксеры завоевали 3-ю золотую медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конье.
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Ранее кикбоксер Фарид Агамогланов (full contact, 63,5 кг) стал победителем Исламиады. Он победил Ишу Калфауи Уссама (Марокко) в финале.
Другой чемпион мира Рамал Асланов (low kick, 75 кг) в финале проиграл турецкому кикбоксеру Уналу Алкайышу.
Саги Салехли (full contact, 75 кг) проиграл в финале Махмуду Салехову (Узбекистан) и довольствовался серебряной медалью.
Сегодня на финальный поединок выйдет Эльвин Агаев (full contact, 86 кг).