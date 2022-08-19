Исламиада: Азербайджан вошел в первую тройку медального зачета по кикбоксингу

Азербайджан вошел в тройку чемпионов в соревнованиях по кикбоксингу в V Играх исламской солидарности.

Азербайджан вошел в первую тройку медального зачета по кикбоксингу в V Играх исламской солидарности.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации кикбоксинга Азербайджана, национальная команда, завоевавшая 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей, заняла 3-е место в медальном зачете.

1-е место с 17 золотыми, 5 серебряными и 4 бронзовыми медалями заняла Турция, а Казахстан - 2-е место (4 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали).

Отметим, что в целом Азербайджан завоевал 99 медалей в общем рейтинге V Игр исламской солидарности. Так, с 29 золотыми, 36 серебряными и 34 бронзовыми медалям Азербайджан стал четвертым после Турции, Узбекистана и Ирана.