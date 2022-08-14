Исламиада: 24 азербайджанских кикбоксера отправились в Конью

Исламиада: 24 азербайджанских кикбоксера отправились в Конью

Делегация сборной Азербайджана по кикбоксингу отправилась в братскую страну для участия на V Играх исламской солидарности, проходящих в турецкой Конье.

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Делегация сборной Азербайджана по кикбоксингу отправилась в братскую страну для участия на V Играх исламской солидарности, проходящих в турецкой Конье. Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, в команду входят 24 спортсмена: Low kick: Нихад Тагизаде (51 кг), Махмуд Гусейнов (54 кг), Анар Мамедов (57 кг), Гияс Шахмарданов (60 кг), Арзуман Гадимов (63,5 кг), Гашам Мамедов (67 кг), Рагим Алиев (71 кг). ), Рамал Асланов (75 кг), Эльджан Алкишиев (81 кг), Байбала Гулиев (86 кг), Бахрам Раджабзаде (+91 кг). Full Contact: Амиль Мамедов (51 кг), Джамал Мамедов (54 кг), Рамиз Мамедов (60 кг), Фарид Агамогланов (63,5 кг), Парвин Гейдаров (67 кг), Эльхан Алиев (71 кг), Саги Салехли (75 кг), Эльвин Агаев (86 кг), Сурет Гараев (91 кг). Женщины: Фарида Абдуллаева (52 кг), Айсу Девришова (56 кг), Тюлюн Алекперова (60 кг), Эсмира Мамедова (65 кг). Подпишитесь на наш Telegram канал