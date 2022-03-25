Ирина Зарецка примет участие в Гран-при

Ирина Зарецка примет участие в Гран-при

Ирина Зарецка в составе сборной Азербайджана по каратэ отправилась в Словакию для участия в 42-м турнире Гран-При, который стартует 26 марта. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу федерации, в состав команды под руководством главного тренера ж

https://static.report.az/photo/341b0f96-606e-35c0-9c40-223876d3739d.jpg https://static.report.az/photo/341b0f96-606e-35c0-9c40-223876d3739d.jpg

Ирина Зарецка в составе сборной Азербайджана по каратэ отправилась в Словакию для участия в 42-м турнире Гран-При, который стартует 26 марта.



Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу федерации, в состав команды под руководством главного тренера женской сборной Дениса Морозова и главного тренера юниоров и молодежи Анара Аллахвердиева вошли 11 спортсменов.



Отметим, что Гран-при завершится 27 марта. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook