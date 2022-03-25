Ирина Зарецка примет участие в Гран-при

Ирина Зарецка в составе сборной Азербайджана по каратэ отправилась в Словакию для участия в 42-м турнире Гран-При, который стартует 26 марта.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу федерации, в состав команды под руководством главного тренера женской сборной Дениса Морозова и главного тренера юниоров и молодежи Анара Аллахвердиева вошли 11 спортсменов.
Отметим, что Гран-при завершится 27 марта.
Ирина Зарецка примет участие в Гран-приИрина Зарецка примет участие в Гран-при Ирина Зарецка в составе сборной Азербайджана по каратэ отправилась в Словакию для участия в 42-м турнире Гран-При, который стартует 26 марта. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу федерации, в состав команды под руководством главного тренера ж
Индивидуальные
25 марта 2022 г. 13:40
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Ирина Зарецка в составе сборной Азербайджана по каратэ отправилась в Словакию для участия в 42-м турнире Гран-При, который стартует 26 марта.
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