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Ирина Зарецка примет участие в Гран-при

Ирина Зарецка примет участие в Гран-при Ирина Зарецка в составе сборной Азербайджана по каратэ отправилась в Словакию для участия в 42-м турнире Гран-При, который стартует 26 марта. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу федерации, в состав команды под руководством главного тренера ж
Индивидуальные
25 марта 2022 г. 13:40
Ирина Зарецка примет участие в Гран-при

Ирина Зарецка в составе сборной Азербайджана по каратэ отправилась в Словакию для участия в 42-м турнире Гран-При, который стартует 26 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу федерации, в состав команды под руководством главного тренера женской сборной Дениса Морозова и главного тренера юниоров и молодежи Анара Аллахвердиева вошли 11 спортсменов.

Отметим, что Гран-при завершится 27 марта.

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Версия на азербайджанском языке İrina Zaretska Qran-pridə iştirak edəcək

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