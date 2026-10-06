ЕС планирует в среду утвердить новые масштабные санкции против РФ

Ожидается, что в среду послы стран ЕС одобрят 22-й пакет антироссийских санкций, который будут направлен против военно-промышленного комплекса РФ.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили сегодня дипломаты ЕС.

Отмечается, что данный пакет санкций, который будет включать 1570 лиц и компаний, станет крупнейшим с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

После одобрения послами стран ЕС он будет направлен министрам иностранных дел стран-членов блока в следующий понедельник для окончательного утверждения.

Уточняется, что большинство подпавших под санкции компаний и физических лиц связаны с российским военно-промышленным комплексом, причем более половины из них сосредоточены на производстве ракет.

Напомним, что 21-й пакет санкций против РФ был принят ЕС в июле текущего года. На данный момент в антироссийские рестрикции ЕС входят чуть более 3000 лиц.