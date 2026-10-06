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    ЕС планирует в среду утвердить новые масштабные санкции против РФ

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 21:15
    ЕС планирует в среду утвердить новые масштабные санкции против РФ

    Ожидается, что в среду послы стран ЕС одобрят 22-й пакет антироссийских санкций, который будут направлен против военно-промышленного комплекса РФ.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили сегодня дипломаты ЕС.

    Отмечается, что данный пакет санкций, который будет включать 1570 лиц и компаний, станет крупнейшим с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

    После одобрения послами стран ЕС он будет направлен министрам иностранных дел стран-членов блока в следующий понедельник для окончательного утверждения.

    Уточняется, что большинство подпавших под санкции компаний и физических лиц связаны с российским военно-промышленным комплексом, причем более половины из них сосредоточены на производстве ракет.

    Напомним, что 21-й пакет санкций против РФ был принят ЕС в июле текущего года. На данный момент в антироссийские рестрикции ЕС входят чуть более 3000 лиц.

    Санкции против РФ Европейский союз (ЕС)
    Avropa İttifaqı sabah Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları təsdiqləyə bilər
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