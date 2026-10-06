Пакистан успешно испытал крылатую ракету Fatah-4
Другие страны
- 06 октября, 2026
- 21:34
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Пакистан успешно испытал крылатую ракету наземного базирования Fatah-4 собственного производства с увеличенной дальностью полета .
Как передает Report, об этом проинформировала Служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR).
Согласно информации, ракетная система оснащена современной авионикой и передовыми навигационными средствами. Система способна с высокой точностью поражать цели, расположенные на более дальних расстояниях. В ходе испытания также были проверены технические показатели различных подсистем ракетного комплекса.
В ISPR указали, что эти системы были усовершенствованы в целях повышения точности и увеличения живучести ракеты.
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