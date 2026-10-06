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    Пакистан успешно испытал крылатую ракету Fatah-4

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 21:34
    Пакистан успешно испытал крылатую ракету Fatah-4

    Пакистан успешно испытал крылатую ракету наземного базирования Fatah-4 собственного производства с увеличенной дальностью полета .

    Как передает Report, об этом проинформировала Служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR).

    Согласно информации, ракетная система оснащена современной авионикой и передовыми навигационными средствами. Система способна с высокой точностью поражать цели, расположенные на более дальних расстояниях. В ходе испытания также были проверены технические показатели различных подсистем ракетного комплекса.

    В ISPR указали, что эти системы были усовершенствованы в целях повышения точности и увеличения живучести ракеты.

    Ракетные испытания Пакистан
    Pakistan Fatah-4 qanadlı raketinin uğurlu sınağını keçirib
    Pakistan successfully tests extended-range Fatah-IV cruise missile
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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