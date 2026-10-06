Пакистан успешно испытал крылатую ракету Fatah-4

Пакистан успешно испытал крылатую ракету наземного базирования Fatah-4 собственного производства с увеличенной дальностью полета .

Как передает Report, об этом проинформировала Служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR).

Согласно информации, ракетная система оснащена современной авионикой и передовыми навигационными средствами. Система способна с высокой точностью поражать цели, расположенные на более дальних расстояниях. В ходе испытания также были проверены технические показатели различных подсистем ракетного комплекса.

В ISPR указали, что эти системы были усовершенствованы в целях повышения точности и увеличения живучести ракеты.