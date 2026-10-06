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    Pakistan Fatah-4 qanadlı raketinin uğurlu sınağını keçirib

    Region
    • 06 oktyabr, 2026
    • 21:24
    Pakistan Fatah-4 qanadlı raketinin uğurlu sınağını keçirib

    Pakistan yerli istehsal olan Fatah-IV yerüstü buraxılışlı qanadlı raketinin uçuş məsafəsi artırılmış versiyasını uğurla sınaqdan keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Silahlı Qüvvələrinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Xidməti (ISPR) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, raket sistemi müasir avionika və qabaqcıl naviqasiya vasitələri ilə təchiz olunub. Sistem daha uzaq məsafələrdə yerləşən hədəfləri yüksək dəqiqliklə məhv etmək imkanına malikdir. Sınaq zamanı raket sisteminin müxtəlif alt sistemlərinin texniki göstəriciləri də yoxlanılıb. ISPR-in məlumatına görə, bu sistemlər dəqiqliyin artırılması və raketin sağqalma qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə təkmilləşdirilib.

    Sınağı Pakistan Ordusunun yüksək rütbəli zabitləri, eləcə də raket sistemini hazırlayan qurumun alim və mühəndisləri izləyiblər. Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari, Baş nazir Şahbaz Şərif, Quru Qoşunlarının Baş Qərargah rəisi və Müdafiə Qüvvələrinin komandanı feldmarşal Seyid Asim Munir, həmçinin silahlı qüvvələrin digər qoşun növlərinin rəhbərləri sınağın uğurlu nəticəsini yüksək qiymətləndiriblər.

    Pakistanın daxili işlər naziri Möhsin Naqvi də Fatah-IV raketinin uçuş məsafəsi artırılmış versiyasının uğurlu sınağını müdafiə sektorunda mühüm irəliləyiş adlandırıb və raketin hazırlanmasında iştirak edən alim və mühəndisləri təbrik edib.

    Qeyd edək ki, Pakistan Ordusunun Raket Qüvvələri Komandanlığı may ayında da Fatah-IV yerüstü buraxılışlı qanadlı raketinin uğurlu sınağını keçirib. 2025-ci ilin sentyabrında isə Fatah-IV raketinin 750 kilometr məsafəyə uçuş üzrə təlim buraxılışı həyata keçirilib.

    Qanadlı raket Pakistan
    Пакистан успешно испытал крылатую ракету Fatah-4
    Pakistan successfully tests extended-range Fatah-IV cruise missile
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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