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    EIA повысило прогноз по ценам на дизель в США на 2026-2027 годы

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 21:47
    EIA повысило прогноз по ценам на дизель в США на 2026-2027 годы

    Министерство энергетики США повысило прогноз по ценам на бензин и дизельное топливо в стране на 2026 и 2027 годы.

    Как передает Report, это следует из очередного отчета Управления энергетической информации (EIA).

    Так, прогноз цены на 2026 год повышен с $5,07 до $5,19 за галлон (3,78 л), а прогноз на 2027 год повышен с $4,4 до $4,49 за галлон. Прогноз по ценам на бензин в США на этот год также повышен - с $3,84 до $3,91 за галлон, а прогноз на 2027 год - с $3,35 до $3,56 за галлон.

    Отмечается, что розничные цены на бензин и дизтопливо в сентябре резко выросли на фоне роста цен на нефть и увеличения спредов на нефтепродукты.

    В Минэнерго США также указали, что запасы дистиллятов, к которым в основном относятся дизельное и котельное топливо, в США в III квартале этого года будут на 18% ниже, чем на начало года - 104,2 млн баррелей по сравнению с 128,2 млн баррелей. В IV квартале показатель начнет расти до 113,3 млн баррелей и к концу 2027 года увеличится до 122,1 млн.

    Запасы дистиллятов на восточном побережье США в сентябре были на 32% ниже среднего пятилетнего уровня, а в целом в 2027 году они будут на 10-30% меньше, отметили в ведомстве. Минэнерго США ожидает, что в IV квартале 2026 года объем запасов несколько восстановится, а в апреле 2027 года достигнет минимума в 22,6 млн баррелей - на 21% ниже среднего уровня 2021-2025 годов.

    Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США Дизельное топливо
    EIA ABŞ-də benzin və dizelin qiymətləri üzrə proqnozunu artırıb
    US raises gasoline and diesel price forecasts for 2026-2027
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