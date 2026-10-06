EIA ABŞ-də benzin və dizelin qiymətləri üzrə proqnozunu artırıb
- 06 oktyabr, 2026
- 23:20
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ABŞ-nin Energetika Nazirliyi ölkədə 2026-2027-ci illər üçün benzin və dizel yanacağının qiymətləri üzrə proqnozunu artırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, Energetika İnformasiya İdarəsinin (EIA) növbəti hesabatından məlum olur.
Belə ki, 2026-cı il üçün qiymət proqnozu bir qallon (3,78 l) üçün 5,07 dollardan 5,19 dollara qədər, 2027-ci il üçün proqnoz isə bir qallon üçün 4,40 dollardan 4,49 dollara qədər artırılıb. ABŞ-də bu il üçün benzin qiymətləri üzrə proqnoz da artırılıb – bir qallon üçün 3,84 dollardan 3,91 dollara, 2027-ci il üçün proqnoz isə 3,35 dollardan 3,56 dollara qədər.
Qurum həmçinin bildirib ki, əsasən dizel və qazanxana yanacağının aid edildiyi distillat ehtiyatları bu ilin III rübündə ABŞ-də ilin əvvəli ilə müqayisədə 18% aşağı olacaq – 128,2 milyon barellə müqayisədə 104,2 milyon barel.
IV rübdə göstərici artmağa başlayaraq 113,3 milyon barelə çatacaq və 2027-ci ilin sonuna qədər 122,1 milyona qədər artacaq.
Vurğulanıb ki, sentyabr ayında ABŞ-nin şərq sahilində distillat ehtiyatları beşillik orta səviyyədən 32% aşağı olub, bütövlükdə 2027-ci ildə isə onlar 10-30% daha az olacaq. ABŞ Energetika Nazirliyi gözləyir ki, 2026-cı ilin IV rübündə ehtiyatların həcmi bir qədər bərpa olunacaq, 2027-ci ilin aprelində isə minimuma – 22,6 milyon barelə çatacaq – bu da 2021-2025-ci illərin orta səviyyəsindən 21% aşağıdır.