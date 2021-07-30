Ирина Киндзерска: Я хотела доказать, что в Азербайджане есть женское дзюдо

Я очень счастлива. Не могу выразить чувства словами.

Я очень счастлива. Не могу выразить чувства словами.

Как сообщает Report, об этом сказала дзюдоистка из Азербайджана Ирина Киндзерска, завоевавшая бронзовую медаль на летних Олимпийских играх Токио-2020 в весовой категории свыше 78 кг.

По словам 30-летней спортсменки, для нее всё изменилось, когда она поняла, что стала олимпийским призером: "Сегодня я была максимально подготовлена и настроена на свои встречи. Я хотела всем доказать, что в Азербайджане есть женское дзюдо, просто надо работать и работать. Медаль, которую я завоевала, может стать импульсом для дзюдоисток в их будущей карьере. Выражаю благодарность своим тренерам, Федерации дзюдо Азербайджана. Я благодарна вице-президенту Садыгу Садыгову за невероятное доверие и поддержку. Несмотря на мой возраст, мне оказали высокое доверие. И самое большое спасибо я, естественно, говорю своему мужу, семье, родителям. Они всегда гордятся мной, независимо от результата".