Report признан лучшим Информагентством 2015 года в области спорта

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Деятельность Информационного агентства Report в 2015 году получила высокую оценку министерства молодежи и спорта.

На сегодняшней церемонии в отеле "Fairmont" Информационное агентство Report было удостоено награды как лучшее Информагентство года, на высоком уровне осветившее спортивные новости.

Почетную награду главному редактору агентства Мураду Алиеву вручил олимпийский чемпион по вольной борьбе Намик Абдуллаев.

Отметим, что Информационное агентство Report на высоком уровне осветило важные спортивные мероприятия, проведенные в 2015 году как в Азербайджане, так и за рубежом.

В особенности, во время I Европейских игр "Баку-2015" большинством сотрудников агентства были своевременно подготовлены и распространены оперативные новости, интервью и фоторепортажи с мест проведения соревнований. Во время игр Report стал одним из ведущих информационных ресурсов страны по количеству и качеству распространенной информации о "Баку-2015". За этот период www.report.az распространил 2 172 информации, 1003 из которых были на азербайджанском, 631 - на русском, 538 - на английском языках. За время Европейских игр читатели Report приобрели возможность проследить за прямой трансляцией игр и ознакомиться с фотосессиями, отражающими самые интересные моменты соревнований.

Сотрудниками агентства подготовлены новости, интервью и фоторепортажи о выступлениях сборной Азербайджана по футболу в отборочном групповом этапе ЕВРО-2016, учебно-тренировочных сборах и матчах сборных команд как во время домашних, так и гостевых игр, а также домашних и гостевых игр "Карабаха" и "Габалы" в еврокубках, и выступлениях национальных команд в других видах спорта на чемпионатах мира и Европы.