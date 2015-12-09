Илюмжинов потребовал от США 50 млрд. долларов

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что потребовал от министерства финансов США 50 миллиардов долларов в связи с включением его фамилии в санкционные списки.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в такую сумму он оценил нанесенный ему моральный и материальный ущерб.

"Готов приехать в Вашингтон и ответить публично на все вопросы. Я считаю, что эти обвинения - либо ошибка, либо провокация. А так как я уже пострадал морально, то мои адвокаты подают иск на 50 миллиардов долларов. Примерно во столько юристы оценили мой моральный и материальный ущерб", - сказал Илюмжинов.

Глава ФИДЕ подчеркнул, что не имеет никакого отношения к торговле нефтепродуктами: "Я не связан ни с правительствами, ни с юридическими или физическими лицами".

Илюмжинов сообщил, что готов подать в суд на Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил о причастности России к торговле нефтью с экстремистской организацией "Исламское государство", если президент Турции обвинит его лично.

25 ноября минфин США включил Илюмжинова в санкционные списки.