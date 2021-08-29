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Ильхам Закиев о последнем поединке: Я вышел на бой со сломанными пальцами

Ильхам Закиев о последнем поединке: Я вышел на бой со сломанными пальцами Во время одного из поединков в рамках Паралимпиады в Токио азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев сломал два пальца на ноге, но не прекратил участие, завоевав в итоге бронзовую медаль
Индивидуальные
29 августа 2021 г. 14:51
Ильхам Закиев о последнем поединке: Я вышел на бой со сломанными пальцами

Во время одного из поединков в рамках Паралимпиады в Токио азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев сломал два пальца на ноге, но не прекратил участие, завоевав в итоге бронзовую медаль.

Как передает Report, деталями поединка поделился сам И.Закиев.

По словам параатлета, в первом бою он одолел британского спортсмена, против которого уже раньше выступал.

"С ним мы встречались четырежды и каждый раз побеждал я. Затем я вышел против двухкратного паралимпийского чемпиона из Кореи, во время поединка с которым сломал два пальца на ноге. Я не стал об этом говорить, но бороться дальше уже не получилось и я проиграл. Врач спросил у меня, буду ли сражаться дальше, а я ответил утвердительно, потому что мы солдаты страны-победительницы. Наши солдаты сражаются даже раненными. Азербайджанский солдат никогда не сдается. Я не стал говорить своему противнику, что у меня где-то болит – просто вышел на поединок и теперь возвращаюсь на Родину с бронзовой медалью", - сказал И.Закиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Zəkiyev: "İki barmağım sınıb"

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