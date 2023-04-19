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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева направили поздравление чемпионке Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр.
Индивидуальные
19 апреля 2023 г. 17:14
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева направили поздравление чемпионке Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Дорогая Нурай,

Сердечно поздравляем Вас с завоеванием титула чемпионки Европы по тяжелой атлетике.

У нас вызвало чувство большой радости и гордости то, что Вы, достойно представив свою страну на проходящем в Иреване чемпионате Европы по тяжелой атлетике и проявив большую волю к победе, добились грандиозного успеха, высоко подняли славный флаг Турции и в Вашу честь прозвучал государственный гимн. Мы особенно благодарим Вас за то, что, став победителем европейского первенства в напряженной борьбе, Вы посвятили свои медали Азербайджану.

Тот факт, что братская Турция, с которой мы разделяем нашу радость и печаль, представляет нас в наше отсутствие, еще раз наглядно продемонстрировал всему миру, что мы - одна нация, два государства.

Мы гордимся Вами, желаем Вам все новых и новых побед в будущем".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva congratulate Turkish athlete who won gold medal at European Championships in Yerevan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva İrəvanda qızıl medal qazanmış Nuray Güngörü təbrik edib

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