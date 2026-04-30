    Ильхам Алиев: Федерация борьбы улучшит работу для привлечения молодых спортсменов к сборам

    Ильхам Алиев: Федерация борьбы улучшит работу для привлечения молодых спортсменов к сборам

    Федерация борьбы и впредь будет совершенствовать работу, особенно в привлечении молодых спортсменов из регионов к тренировкам, учебно-тренировочным сборам.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с борцами, ставшими чемпионами в командном зачете на чемпионате Европы, и их тренерами.

    Глава государства сказал, что сегодня в каждом регионе имеются как Олимпийские спортивные комплексы, так и залы для борьбы:

    "Поэтому эта селекционная работа, конечно же, будет составлять основу наших будущих успехов. Что касается общего развития азербайджанского спорта, то все очевидно. И на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира и Европы наши спортсмены достойно представляют страну. Конечно, наряду с успехами бывают и поражения. Но в спорте все возможно. Главное, что у наших спортсменов очень сильная воля к победе, и это еще раз отражает общее развитие нашей страны. Сегодня наше государство, народ, живущие как государство-победитель и народ-победитель, гордятся в том числе и спортивными достижениями".

    İlham Əliyev: Güləş federasiyası gənc idmançıları toplanışlara cəlb etmək üçün işini bundan sonra da təkmilləşdirəcək
    Ilham Aliyev: Azerbaijan Wrestling Federation to improve its efforts to attract young athletes to training camps

