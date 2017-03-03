Ильхам Закиев в свой день рождения избран на должность вице-президента Национального паралимпийского комитета

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Национальном паралимпийском комитете (НПК) прошло V отчетно-выборное собрание.

Как сообщили Report из пресс-службы НПК, на собрании, прошедшем в здании Национального олимпийского комитета, был выслушан отчет о деятельности НПК по 2013 – 2016 гг.

После обсуждения отчета Контрольно-ревизионной комиссии, были приняты решения об удовлетворительности четырехлетней деятельности комитета и утверждении "Стратегического плана деятельности на 2017 – 2020 гг. в связи с подготовкой к предстоящим в 2020 году в столице Японии городе Токио XVI Летним паралимпийским играм" НПК.

Затем прошли выборы в руководящие органы. Ильгар Рагимов был переизбран на должность президента Национального паралимпийского комитета, Натик Гасымов избран на должность I вице-президента, двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев в свой день рождения впервые был избран на должность вице-президента, а Шаиг Гамидов – на должность генсека.

Состав Исполнительного комитета: Ильгар Рагимов (президент НПК, председатель), Натик Гасымов (I вице-президент, зампред), Ильхам Закиев (вице-президент), Шаиг Гамидов (генсек), Рауф Алиев (депутат), Садыг Садыгов (исполнительный директор спортивного клуба "Нефтчи"), Айдын Мамедов (заведующий сектором министерства молодежи и спорта), Самьяр Абдуллаев (президент Общества инвалидов по зрению), Мехман Керимов (завотделом Национального олимпийского комитета), Салхат Аббасова (ответственный секретарь Комиссии по справедливым играм (Fair Play) Национального олимпийского комитета), Яшар Гаджиев (директор Сумгайытского паралимпийского спортивного комплекса).

Контрольно-ревизионная комиссия: Низами Агаев (председатель), Зиньят Велиева, Вусаля Керимова.