​Ильхам Закиев: Мы поедем на Рио-2016 с надеждой на медаль

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ "Я проинформирован о выступлениях наших спортсменов на "Рио-2016". У нас уже три медали. Однако, мы ждем золотую медаль".

Об этом в заявлении Report сказал победитель I Европейских игр "Баку-2015", золотой призер Паралимпийских игр Ильхам Закиев.

Он заявил, что ждет медаль от Расула Джунаева (греко-римская борьба), который выступит сегодня в весовой категории 66 кг: "Расул один из фаворитов и мы ждем от него золотую медаль. Среди наших боксеров есть те, кто показал хорошее выступление. Кямран Шахсуварлы удивил всех нас, показав хороший бой. Я жду также медаль от Лоренсо Сотомайор. Борцы обрадовали нас и на прошлой олимпиаде. Ждем медали и в вольной борьбе. Думаю, что все не так уж и плохо".

Паралимпиец сказал, что они отправятся в Рио-де-Жанейро в надежде на медаль: "Мы едем 2 сентября. В соревнованиях примут участие 6 мужчин и 1 женщина. Надеемся, что наши дзюдоисты завоюют медали. Мы вернулись с учебно-тренировочного сбора в Гейгеле. Жду медалей от Рамина Ибрагимова, Байрама Мустафаева и других спортсменов".

Отметим, что паралимпийские соревнования запланированы на 7-18 сентября.