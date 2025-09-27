III Игры СНГ: В Габале пройдут соревнования по настольному теннису и футболу

Сегодня в Азербайджане в рамках III Игр СНГ пройдут очередные соревнования.

Как передает корреспондент Report, в Габалинском олимпийском комплексе состоятся финальные поединки командного турнира по настольному теннису среди юношей и девушек, а также четвертьфинальные и полуфинальные встречи в личном зачете.

Кроме того, сегодня начнутся первые матчи группового этапа футбольного турнира среди игроков до 16 лет. В группе А сборная Азербайджана встретится с Таджикистаном, а в группе B сыграют Россия и Беларусь.

Отметим, что соревнования в рамках Игр проходят по 23 видам спорта (стрельба из лука, бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, гребля на каноэ, чевген, фехтование, футбол U-16, греко-римская борьба, дзюдо, карате, художественная гимнастика, академическая гребля, самбо, пулевая стрельба, стендовая стрельба, плавание, настольный теннис, тхэквондо, батутная гимнастика, волейбол, женская борьба, вольная борьба) на 12 спортивных аренах.

III Игры СНГ проходят в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Торжественная церемония открытия состоится 28 сентября, а церемония закрытия - 8 октября на стадионе в Гяндже.