III Игры СНГ: В Габале пройдут соревнования по настольному теннису

В Габале сегодня стартуют первые соревнования в рамках III Игр СНГ, организованных в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Report из Шеки, игры будут открыты соревнованиями по настольному теннису, которые пройдут в Габалинском олимпийском спорткомплексе.

Отметим, что в соревнованиях примут участие 1 624 спортсмена и 2 337 делегатов из 13 стран. Азербайджан будут представлять 340 спортсменов, Пакистан - 4, Россию - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турцию - 38, Кубу - 11, Кувейт - 6, а Оман - 4 спортсмена.

Соревнования будут организованы на 12 площадках по 23 видам спорта (стрельба из лука, бадминтон, баскетбол 3x3, бокс, каноэ, човган, фехтование, футбол U-16, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, художественная гимнастика, гребля, самбо, пулевая стрельба, стендовая стрельба, плавание, настольный теннис, тхэквондо, прыжки на батуте, волейбол, женская борьба, вольная борьба).

III Игры СНГ будут проведены в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемония открытия состоится 28 сентября, а церемония закрытия - 8 октября на Гянджинском городском стадионе.