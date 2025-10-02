III Игры СНГ: Сегодня пройдут соревнования по восьми видам спорта

На III Играх СНГ сегодня пройдут соревнования по восьми видам спорта.

Как передает из Шеки корреспондент Report, в городе будут продолжены соревнования и човгану. Сборная Кыргызстана встретится с Кувейтом, а Казахстан - с Турцией.

Выступления по прыжкам на батуте также пройдут в Шеки.

В Гянджинском Дворце спорта определятся победители пятого - заключительного дня соревнований по плаванию.

В Евлахском Олимпийском спортивном комплексе пройдут четвертьфинальные и полуфинальные встречи по боксу. Спортсмены будут соревноваться в весовых категориях 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63 и 66 кг.

В Габале состоится последний финальный матч по бадминтону в парном разряде.

Состязания по стрельбе из лука пройдут в Ханкенди, в общей сложности выступления продлятся четыре дня.

В Гянджинском Дворце спорта также стартуют соревнования по фехтованию, в первый день на арену выйдут мужчины.

Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября. В соревнованиях принимают участие 1 624 спортсмена и 2 337 представителей из 13 стран. На турнире Азербайджан представляют 340 спортсменов, Пакистан - 4, Россию - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турцию - 38, Кубу - 11, Кувейт - 6, а Оман - 4 спортсмена.

К настоящему времени в медальном зачете лидирует Россия (59 золотых, 17 серебряных, 12 бронзовых медалей), Азербайджан идет вторым (7 золотых, 21 серебряная и 31 бронзовая медали), первую тройку лидеров замыкает Беларусь (7 золотых, 18 серебряных, 23 бронзовых).