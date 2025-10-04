III Игры СНГ: Сегодня пройдут соревнования по 11 видам спорта

В рамках III Игр СНГ пройдут соревнования по 11 видам спорта.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, на городском стадионе состоится финальный матч по футболу, где встретятся сборные U-16 Азербайджана и России.

Состязания по бадминтону также пройдут в Габале.

В Гянджинском спортивном дворце сборная Беларуси по волейболу U-17 встретится с Узбекистаном, а Азербайджан сыграет с Россией. Кроме того, на этой же арене в соревнованиях по фехтованию определятся очередные медалисты. Также в Гянджинском спортивном дворце начнутся соревнования по пулевой стрельбе.

В Гянджинском Олимпийском спорткомплексе определятся победители среди женщин-борцов и вольников.

В Шеки пройдут полуфинальные матчи по човгану, а в Евлахском Олимпийском спорткомплексе Евлаха состоятся финальные поединки по боксу.

В Ханкенди продолжатся соревнования по стрельбе из лука, в Мингячевире определятся имена победителей соревнований по каратэ.

В Гёйгёле стартуют состязания по дзюдо.

Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября. В соревнованиях принимают участие 1 624 спортсмена и 2 337 представителей из 13 стран. На турнире Азербайджан представляют 340 спортсменов, Пакистан - 4, Россию - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турцию - 38, Кубу - 11, Кувейт - 6, Оман - 4.